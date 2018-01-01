Wink
Список контактов
Актёры и съёмочная группа фильма «Список контактов»

Режиссёры

Марсель Лангенеггер

Marcel Langenegger
Режиссёр

Актёры

Юэн Макгрегор

Ewan McGregor
АктёрJonathan McQuarry
Хью Джекман

Hugh Jackman
АктёрWyatt Bose
Мишель Уильямс

Michelle Williams
АктрисаS
Шарлотта Рэмплинг

Charlotte Rampling
АктрисаWall Street Belle
Лиза Гей Хэмилтон

Lisa Gay Hamilton
АктрисаDetective Russo (в титрах: Lisa Gay Hamilton)
Пол Спаркс

Paul Sparks
АктёрDetective Burke
Наташа Хенстридж

Natasha Henstridge
АктрисаWall Street Analyst
Мэгги Кью

Maggie Q
АктрисаTina at the Rhigha Royal
Линн Коэн

Lynn Cohen
АктрисаWoman
Малкольм Гудвин

Malcolm Goodwin
АктёрCabbie

Сценаристы

Марк Бомбэк

Mark Bomback
Сценарист

Продюсеры

Робби Бреннер

Robbie Brenner
Продюсер
Кристофер Робертс

Christopher Roberts
Продюсер
Хью Джекман

Hugh Jackman
Продюсер
Джон Палермо

John Palermo
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Бурунов

Актёр дубляжа
Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Мария Овчинникова

Актриса дубляжа
Ирина Пономарева

Актриса дубляжа
Ольга Кузнецова

Актриса дубляжа

Художники

Джон Касарда

John Kasarda
Художник
Сью Ганди

Sue Gandy
Художница

Монтажёры

Дуглас Крайс

Douglas Crise
Монтажёр
Кристиан Вагнер

Christian Wagner
Монтажёр

Операторы

Данте Спинотти

Dante Spinotti
Оператор

Композиторы

Рамин Джавади

Ramin Djawadi
Композитор