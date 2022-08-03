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Список контактов (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Deception
Триллер, Криминал102 мин18+

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О фильме

Джонатан МакУори не живeт — у него нет девушки, нет семьи, друзей, и лишь карьера движет им. Однажды засидевшись допоздна в офисе, он знакомится с харизматичным и бойким молодым адвокатом Уайттом Босом. Они быстро находят общий язык, и вот Джонатан уже в ночном клубе в окружении сногсшибательных девушек, и Уайатт представляет ему «С» — женщину, о которой Джонатан ранее не смел и мечтать.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Список контактов»