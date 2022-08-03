Собака на сене (фильм, 1978) смотреть онлайн
1978, Собака на сене
Мюзикл, Комедия128 мин12+
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О фильме
Богатая и знатная сеньора Диана терзается сомнениями: ей нужно выбрать между достойными ее руки женихами и личным секретарем — красавцем и ловеласом. А тот, в свою очередь, не может решить, кто ему больше по сердцу — его обворожительная хозяйка или ее прелестная служанка…
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ЯФРежиссёр
Ян
Фрид
- Актриса
Маргарита
Терехова
- Актёр
Михаил
Боярский
- Актёр
Армен
Джигарханян
- ЕПАктриса
Елена
Проклова
- Актриса
Зинаида
Шарко
- ВИАктёр
Виктор
Ильичев
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- Актёр
Николай
Караченцов
- ГИАктриса
Гелена
Ивлиева
- АКАктёр
Алексей
Кожевников
- ЯФСценарист
Ян
Фрид
- МЛСценарист
Михаил
Лозинский
- ГППродюсер
Григорий
Прусовский
- ЕДАктриса дубляжа
Елена
Дриацкая
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- Актёр дубляжа
Михаил
Боярский
- АДАктёр дубляжа
Александр
Демьяненко
- ЕШОператор
Евгений
Шапиро
- ГГКомпозитор
Геннадий
Гладков