Собака на сене
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Собака на сене

Собака на сене (фильм, 1978) смотреть онлайн

1978, Собака на сене
Мюзикл, Комедия128 мин12+

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О фильме

Богатая и знатная сеньора Диана терзается сомнениями: ей нужно выбрать между достойными ее руки женихами и личным секретарем — красавцем и ловеласом. А тот, в свою очередь, не может решить, кто ему больше по сердцу — его обворожительная хозяйка или ее прелестная служанка…

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мюзикл
Качество
SD
Время
128 мин / 02:08

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Собака на сене»