Собачье сердце (фильм, 1988) смотреть онлайн

Москва, 1924 год. Профессор Преображенский и его ученик-ассистент Борменталь проводят уникальную операцию, позволяющую превратить бездомного пса Шарика в человека. К сожалению, гражданину Шарикову так и не удается стать «высокой психической личностью», а Преображенский и Борменталь убеждаются, что собаке все же лучше оставаться собакой…



Фильм «Собачье сердце» основан на одноименной повести Михаила Булгакова. Она была написана в 1925 году, а ее первая публикация состоялась лишь в 80-х — всего за год до выхода экранизации. Фильм был отмечен многочисленными призами на международных кинофестивалях в Польше, Болгарии, Италии. В 1990 году Владимиру Бортко, а также актерам Владимиру Толоконникову и Евгению Евстигнееву была присвоена Государственная премия РСФСР.

