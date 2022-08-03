Собачье сердце (фильм, 1988) смотреть онлайн
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О фильме
Москва, 1924 год. Профессор Преображенский и его ученик-ассистент Борменталь проводят уникальную операцию, позволяющую превратить бездомного пса Шарика в человека. К сожалению, гражданину Шарикову так и не удается стать «высокой психической личностью», а Преображенский и Борменталь убеждаются, что собаке все же лучше оставаться собакой…
Фильм «Собачье сердце» основан на одноименной повести Михаила Булгакова. Она была написана в 1925 году, а ее первая публикация состоялась лишь в 80-х — всего за год до выхода экранизации. Фильм был отмечен многочисленными призами на международных кинофестивалях в Польше, Болгарии, Италии. В 1990 году Владимиру Бортко, а также актерам Владимиру Толоконникову и Евгению Евстигнееву была присвоена Государственная премия РСФСР.
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Фантастика, Драма
КачествоSD
Время130 мин / 02:10
Рейтинг
- Режиссёр
Владимир
Бортко
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- Актёр
Владимир
Толоконников
- Актёр
Борис
Плотников
- РКАктёр
Роман
Карцев
- Актриса
Нина
Русланова
- ОМАктриса
Ольга
Мелихова
- АМАктёр
Алексей
Миронов
- АНАктриса
Анжелика
Неволина
- НФАктриса
Наталья
Фоменко
- ИГАктёр
Иван
Ганжа
- НБСценарист
Наталия
Бортко
- Сценарист
Михаил
Булгаков
- ГМПродюсер
Георгий
Мауткин
- БСАктёр дубляжа
Борис
Соколов
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- ВКАктёр дубляжа
Валерий
Кравченко
- ЛСМонтажёр
Леда
Семёнова
- ЮШОператор
Юрий
Шайгарданов
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич