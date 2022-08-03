Wink
Детям
Снежная королева

Снежная королева (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Снежная королева
Мультфильм73 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Маленькая Герда отправляется в холодное царство Снежной Королевы, чтобы спасти своего брата Кая.

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Снежная королева»