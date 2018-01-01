Wink
Фильмы
Смешанные чувства
Актёры и съёмочная группа фильма «Смешанные чувства»

Режиссёры

Георгий Малков

Режиссёр

Актёры

Александр Ревва

АктёрФил
Павел Деревянко

АктёрПетр
Татьяна Космачева

АктрисаКатя
Артем Сучков

Актёр
Максим Коновалов

Актёр
Эмиль Никогосян

Актёр
Вадим Цаллати

Актёр
Мария Сёмкина

Актриса
Александр Булатов

Актёр
Раиса Рязанова

Актриса

Сценаристы

Эмиль Никогосян

Сценарист
Александр Маркин

Сценарист

Продюсеры

Георгий Малков

Продюсер
Владимир Поляков

Продюсер
Даниил Махорт

Продюсер
Кирилл Козлов

Продюсер

Художники

Оксана Шевченко

Художница

Монтажёры

Валерий Козлитинов

Монтажёр
Александра Терехова

Монтажёр
Кирилл Козлов

Монтажёр
Александр Слюсарев

Монтажёр

Операторы

Антон Зенкович

Оператор

Композиторы

Дмитрий Носков

Композитор