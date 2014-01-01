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Смешанные чувства

Смешанные чувства (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Смешанные чувства
Комедии85 мин18+

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Сюжет

Они настолько разные, что не должны были пересечься в обычной жизни. Фил — бывшая звезда 90-х. Петр — врач-карьерист, сухарь и педант. После электрошока они начинают испытывать чувства друг друга. Веселая жизнь и острые эмоции Фила рушат сначала системную размеренную работу Пети.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смешанные чувства»

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