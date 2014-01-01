Смешанные чувства (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Смешанные чувства
Комедии85 мин18+
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Сюжет
Они настолько разные, что не должны были пересечься в обычной жизни. Фил — бывшая звезда 90-х. Петр — врач-карьерист, сухарь и педант. После электрошока они начинают испытывать чувства друг друга. Веселая жизнь и острые эмоции Фила рушат сначала системную размеренную работу Пети.
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Информация
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
3.9 IMDb
- Режиссёр
Георгий
Малков
- Актёр
Александр
Ревва
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Татьяна
Космачева
- АСАктёр
Артем
Сучков
- Актёр
Максим
Коновалов
- ЭНАктёр
Эмиль
Никогосян
- ВЦАктёр
Вадим
Цаллати
- Актриса
Мария
Сёмкина
- Актёр
Александр
Булатов
- Актриса
Раиса
Рязанова
- ЭНСценарист
Эмиль
Никогосян
- АМСценарист
Александр
Маркин
- Продюсер
Георгий
Малков
- ВППродюсер
Владимир
Поляков
- ДМПродюсер
Даниил
Махорт
- ККПродюсер
Кирилл
Козлов
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- ВКМонтажёр
Валерий
Козлитинов
- АТМонтажёр
Александра
Терехова
- ККМонтажёр
Кирилл
Козлов
- АСМонтажёр
Александр
Слюсарев
- АЗОператор
Антон
Зенкович
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков