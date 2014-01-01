Смешанные чувства (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Они настолько разные, что не должны были пересечься в обычной жизни. Фил — бывшая звезда 90-х. Петр — врач-карьерист, сухарь и педант. После электрошока они начинают испытывать чувства друг друга. Веселая жизнь и острые эмоции Фила рушат сначала системную размеренную работу Пети.



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