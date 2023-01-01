Смертельное оружие 4
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Смертельное оружие 4

Смертельное оружие 4 (фильм, 1998) смотреть онлайн

9.41998, Lethal Weapon 4
Боевики, Триллеры122 мин18+

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Сюжет

Главный герой Риггз ждeт, как он надеется, сына от Лорны Коул, а Роджер — внука. Им дали звания капитанов, оба уже ощущают возраст, но без приключений жить не могут. Однажды детективы отправляются на рыбалку, во время которой замечают корабль с китайскими беженцами.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Смертельное оружие 4»

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