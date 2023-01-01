Смертельное оружие 4 (фильм, 1998) смотреть онлайн

Сюжет

Главный герой Риггз ждeт, как он надеется, сына от Лорны Коул, а Роджер — внука. Им дали звания капитанов, оба уже ощущают возраст, но без приключений жить не могут. Однажды детективы отправляются на рыбалку, во время которой замечают корабль с китайскими беженцами.



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