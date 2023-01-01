Смертельное оружие 4 (фильм, 1998) смотреть онлайн
9.41998, Lethal Weapon 4
Боевики, Триллеры122 мин18+
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Сюжет
Главный герой Риггз ждeт, как он надеется, сына от Лорны Коул, а Роджер — внука. Им дали звания капитанов, оба уже ощущают возраст, но без приключений жить не могут. Однажды детективы отправляются на рыбалку, во время которой замечают корабль с китайскими беженцами.
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Ричард
Доннер
- Актёр
Мэл
Гибсон
- Актёр
Дэнни
Гловер
- Актёр
Джет
Ли
- ДПАктёр
Джо
Пеши
- Актриса
Рене
Руссо
- Актёр
Крис
Рок
- СКАктёр
Стив
Кэхэн
- КЧАктёр
Ким
Чан
- ДЛАктриса
Дарлин
Лав
- ТВАктриса
Трэйси
Вульф
- Сценарист
Шейн
Блэк
- ДЛСценарист
Джонатан
Лемкин
- АГСценарист
Альфред
Гоф
- Продюсер
Ричард
Доннер
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- ДКПродюсер
Дэн
Краччиоло
- СФПродюсер
Спенсер
Франклин
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Матвеев
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- БКАктёр дубляжа
Борис
Кумаритов
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ДФХудожник
Дэвид
Ф. Классен
- ХНХудожница
Ха
Нгуен
- ЛГХудожница
Лори
Гаффин
- КСМонтажёр
Кевин
Ститт
- ЭСМонтажёр
Эрик
Страндт
- ФДМонтажёр
Фрэнк
Дж. Уриосте
- Оператор
Анджей
Бартковяк
- ЭККомпозитор
Эрик
Клэптон
- МККомпозитор
Майкл
Кэмен
- ДСКомпозитор
Дэвид
Сэнборн