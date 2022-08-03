Смерч (фильм, 1996) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Перед лицом смертельной опасности старые обиды забываются. Приключенческий триллер «Смерч» — фильм о незаметной, но такой нужной работе ученых.
Супруги Джо и Билл Хардинг — метеорологи. Они посвятили жизнь изучению смерчей, чтобы создать систему раннего предупреждения об опасности. Сейчас пара находится на грани развода, но когда на Оклахому надвигается мощный торнадо, приходит время забыть о разногласиях. Ученые хотят протестировать экспериментальное устройство «Дороти», для чего нужно «скормить» прибор смерчу. Но чтобы сделать это и не погибнуть, придется действовать сообща и доверять друг другу.
За три десятилетия, прошедшие с момента релиза, фильм ничуть не устарел, и по-прежнему способен впечатлять не только сюжетом, но и визуалом. Если вы цените драматические истории, пришло время смотреть «Смерч».
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
- Режиссёр
Ян
де Бонт
- Актриса
Хелен
Хант
- Актёр
Билл
Пэкстон
- Актёр
Кэри
Элвес
- Актриса
Джейми
Герц
- Актёр
Филип
Сеймур Хоффман
- ЛСАктриса
Лоис
Смит
- АРАктёр
Алан
Рак
- ШУАктёр
Шон
Уэйлен
- СТАктёр
Скотт
Томсон
- ТФАктёр
Тодд
Филд
- МКСценарист
Майкл
Крайтон
- ЭМСценарист
Энн-Мари
Мартин
- Продюсер
Йен
Брайс
- МКПродюсер
Майкл
Крайтон
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- Продюсер
Лори
МакДональд
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- ДНОператор
Джек
Н. Грин
- ММКомпозитор
Марк
Манчина