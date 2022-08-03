Перед лицом смертельной опасности старые обиды забываются. Приключенческий триллер «Смерч» — фильм о незаметной, но такой нужной работе ученых.



Супруги Джо и Билл Хардинг — метеорологи. Они посвятили жизнь изучению смерчей, чтобы создать систему раннего предупреждения об опасности. Сейчас пара находится на грани развода, но когда на Оклахому надвигается мощный торнадо, приходит время забыть о разногласиях. Ученые хотят протестировать экспериментальное устройство «Дороти», для чего нужно «скормить» прибор смерчу. Но чтобы сделать это и не погибнуть, придется действовать сообща и доверять друг другу.



За три десятилетия, прошедшие с момента релиза, фильм ничуть не устарел, и по-прежнему способен впечатлять не только сюжетом, но и визуалом. Если вы цените драматические истории, пришло время смотреть «Смерч».

