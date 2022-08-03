Сириана (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Syriana
Триллер, Драма122 мин18+
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О фильме
Роберт Баер – ветеран ЦРУ, проработавший в агентстве 21 год. Всe это время он боролся с терроризмом во всем мире. Однако после окончания «холодной войны», когда угроза терроризма возросла, ЦРУ урезало финансирование проектов на Ближнем Востоке и в итоге потеряло контроль над стратегически важным регионом.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Гейган
- Актёр
Джордж
Клуни
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актёр
Джеффри
Райт
- Актёр
Крис
Купер
- УХАктёр
Уильям
Хёрт
- ММАктёр
Мажар
Мунир
- ТБАктёр
Тим
Блейк Нельсон
- Актриса
Аманда
Пит
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- АСАктёр
Александр
Сиддиг
- Сценарист
Стивен
Гейган
- РБСценарист
Роберт
Баэр
- ДФПродюсер
Дженнифер
Фокс
- МНПродюсер
Майкл
Нозик
- СБПродюсер
Сара
Брэдшоу
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- ЛФХудожница
Луиз
Фрогли
- ТСМонтажёр
Тим
Скуайрес
- РЭОператор
Роберт
Элсвит
- АДКомпозитор
Александр
Деспла