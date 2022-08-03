Сириана (фильм, 2005) смотреть онлайн

Роберт Баер – ветеран ЦРУ, проработавший в агентстве 21 год. Всe это время он боролся с терроризмом во всем мире. Однако после окончания «холодной войны», когда угроза терроризма возросла, ЦРУ урезало финансирование проектов на Ближнем Востоке и в итоге потеряло контроль над стратегически важным регионом.

