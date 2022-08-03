Сириана
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Сириана (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Syriana
Триллер, Драма122 мин18+

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О фильме

Роберт Баер – ветеран ЦРУ, проработавший в агентстве 21 год. Всe это время он боролся с терроризмом во всем мире. Однако после окончания «холодной войны», когда угроза терроризма возросла, ЦРУ урезало финансирование проектов на Ближнем Востоке и в итоге потеряло контроль над стратегически важным регионом.

Страна
США, ОАЭ
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сириана»