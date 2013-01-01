Штурм белого дома (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Cотрудник госбезопасности приходит вместе с дочерью в Белый дом на собеседование, чтобы устроиться в охрану президента. И именно в этот день Белый дом атакуют некие неопознанные вооружeнные силы. Офицер проявляет чудеса находчивости и отваги, чтобы спасти своего ребенка, президента, и самому остаться в живых.



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