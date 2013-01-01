Штурм белого дома (фильм, 2013) смотреть онлайн
9.22013, White House Down
Боевики, Триллеры126 мин12+
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Сюжет
Cотрудник госбезопасности приходит вместе с дочерью в Белый дом на собеседование, чтобы устроиться в охрану президента. И именно в этот день Белый дом атакуют некие неопознанные вооружeнные силы. Офицер проявляет чудеса находчивости и отваги, чтобы спасти своего ребенка, президента, и самому остаться в живых.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Роланд
Эммерих
- Актёр
Ченнинг
Татум
- Актёр
Джейми
Фокс
- Актриса
Мэгги
Джилленхол
- Актёр
Джейсон
Кларк
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- Актёр
Джеймс
Вудс
- ДКАктриса
Джои
Кинг
- НРАктёр
Николас
Райт
- ДСАктёр
Джимми
Симпсон
- Актёр
Майкл
Мерфи
- Сценарист
Джеймс
Вандербилт
- Продюсер
Роланд
Эммерих
- Продюсер
Брэдли
Дж. Фишер
- ЛДПродюсер
Ларри
Дж. Франко
- ЛКПродюсер
Лаэта
Калогридис
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ВААктриса дубляжа
Валентина
Абрамова
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ДГХудожник
Дэвид
Гоше
- АВХудожник
Андре
Валаде
- АФОператор
Анна
Ферстер
- ХККомпозитор
Харальд
Клозер
- ТВКомпозитор
Томас
Ванкер