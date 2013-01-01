Штурм белого дома
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Штурм белого дома

Штурм белого дома (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.22013, White House Down
Боевики, Триллеры126 мин12+

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Сюжет

Cотрудник госбезопасности приходит вместе с дочерью в Белый дом на собеседование, чтобы устроиться в охрану президента. И именно в этот день Белый дом атакуют некие неопознанные вооружeнные силы. Офицер проявляет чудеса находчивости и отваги, чтобы спасти своего ребенка, президента, и самому остаться в живых.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Штурм белого дома»

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