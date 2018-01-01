Wink
Шпион
Актёры и съёмочная группа фильма «Шпион»

Актёры и съёмочная группа фильма «Шпион»

Режиссёры

Алексей Андрианов

Режиссёр

Актёры

Данила Козловский

АктёрЕгор Дорин
Фёдор Бондарчук

АктёрОктябрьский
Владимир Епифанцев

Актёрстарший лейтенант Коган
Сергей Газаров

Актёрнарком
Виктор Вержбицкий

Актёр
Виктория Толстоганова

АктрисаПетракович
Аня Чиповская

АктрисаНадя
Алексей Горбунов

Актёрсвязной
Алексей Гаврилов

Актёр
Екатерина Мельник

Актриса

Сценаристы

Владимир Валуцкий

Сценарист
Николай Куликов

Сценарист
Борис Акунин

Сценарист

Продюсеры

Сергей Шумаков

Продюсер
Мария Ушакова

Продюсер
Александр Уткин

Продюсер

Художники

Полина Микитенко

Художница
Сергей Стручев

Художник

Монтажёры

Ярослав Мочалов

Монтажёр
Лука Парацелс

Монтажёр

Операторы

Денис Аларкон Рамирес

Оператор

Композиторы

Юрий Потеенко

Композитор