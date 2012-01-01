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Шпион (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Шпион
Триллеры, Детективы104 мин18+

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Сюжет

Москва, 1941 год. В столице орудует немецкий разведчик Вассер, задача которого убедить советское руководство в том, что нацисты не будут нападать на СССР до 1943 года. Разоблачить шпиона поручают молодому боксеру Егору Дорину, которому предстоит окунуться в деятельность контрразведки.

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шпион»

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