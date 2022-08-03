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Шпион (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Шпион
Триллер, Приключения104 мин18+

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О фильме

Москва, 1941 год. В столице орудует немецкий разведчик Вассер, задача которого убедить советское руководство в том, что нацисты не будут нападать на СССР до 1943 года. Разоблачить шпиона поручают молодому боксеру Егору Дорину, которому предстоит окунуться в деятельность контрразведки.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шпион»