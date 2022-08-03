Москва, 1941 год. В столице орудует немецкий разведчик Вассер, задача которого убедить советское руководство в том, что нацисты не будут нападать на СССР до 1943 года. Разоблачить шпиона поручают молодому боксеру Егору Дорину, которому предстоит окунуться в деятельность контрразведки.

