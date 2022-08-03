Шпион (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Шпион
Триллер, Приключения104 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Москва, 1941 год. В столице орудует немецкий разведчик Вассер, задача которого убедить советское руководство в том, что нацисты не будут нападать на СССР до 1943 года. Разоблачить шпиона поручают молодому боксеру Егору Дорину, которому предстоит окунуться в деятельность контрразведки.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ААРежиссёр
Алексей
Андрианов
- Актёр
Данила
Козловский
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- Актриса
Аня
Чиповская
- АГАктёр
Алексей
Горбунов
- Актёр
Алексей
Гаврилов
- ЕМАктриса
Екатерина
Мельник
- ВВСценарист
Владимир
Валуцкий
- НКСценарист
Николай
Куликов
- БАСценарист
Борис
Акунин
- СШПродюсер
Сергей
Шумаков
- МУПродюсер
Мария
Ушакова
- АУПродюсер
Александр
Уткин
- ПМХудожница
Полина
Микитенко
- ССХудожник
Сергей
Стручев
- ЯММонтажёр
Ярослав
Мочалов
- ЛПМонтажёр
Лука
Парацелс
- ДАОператор
Денис
Аларкон Рамирес
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко