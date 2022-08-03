Прошло полгода после событий первого фильма. Шерлок Холмс идет по следу преступного гения профессора Мориарти, а доктор Ватсон готовится к свадьбе с Мэри. По всей Европе происходят загадочные убийства и друзья объединяются, чтобы предотвратить войну, которую мир до сих пор еще не видел. Новый фильм Гая Ричи с невероятными спецэффектами и лихим сюжетом стал одним из лидеров проката в 2011 году.

