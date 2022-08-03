Шерлок Холмс: Игра теней (фильм, 2011) смотреть онлайн
9.32011, Sherlock Holmes: A Game of Shadows
Боевик, Триллер123 мин12+
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О фильме
Прошло полгода после событий первого фильма. Шерлок Холмс идет по следу преступного гения профессора Мориарти, а доктор Ватсон готовится к свадьбе с Мэри. По всей Европе происходят загадочные убийства и друзья объединяются, чтобы предотвратить войну, которую мир до сих пор еще не видел. Новый фильм Гая Ричи с невероятными спецэффектами и лихим сюжетом стал одним из лидеров проката в 2011 году.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Гай
Ричи
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актриса
Нуми
Рапас
- Актёр
Джаред
Харрис
- Актёр
Пол
Андерсон
- Актёр
Стивен
Фрай
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- КРАктриса
Келли
Райлли
- Актриса
Джеральдин
Джеймс
- Актёр
Эдди
Марсан
- КМСценарист
Киран
Малруни
- ММСценарист
Мишель
Малруни
- АКСценарист
Артур
Конан Дойл
- Продюсер
Сьюзан
Дауни
- Продюсер
Дэн
Линь
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- Продюсер
Лайонел
Уигрэм
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ДБХудожница
Дженни
Беван
- КСХудожница
Кэти
Спенсер
- ДХМонтажёр
Джеймс
Херберт
- ФРОператор
Филипп
Русло
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер