Шерлок Холмс: Игра теней
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Шерлок Холмс: Игра теней

Шерлок Холмс: Игра теней (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.32011, Sherlock Holmes: A Game of Shadows
Боевик, Триллер123 мин12+

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О фильме

Прошло полгода после событий первого фильма. Шерлок Холмс идет по следу преступного гения профессора Мориарти, а доктор Ватсон готовится к свадьбе с Мэри. По всей Европе происходят загадочные убийства и друзья объединяются, чтобы предотвратить войну, которую мир до сих пор еще не видел. Новый фильм Гая Ричи с невероятными спецэффектами и лихим сюжетом стал одним из лидеров проката в 2011 году.

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
123 мин / 02:03

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шерлок Холмс: Игра теней»