Шерлок Гномс
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Шерлок Гномс

Шерлок Гномс (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.82018, Sherlock Gnomes
Мультфильм, Мюзикл82 мин6+

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О фильме

Гномео и Джульетта переезжают в Лондон и помогают хозяевам обустроить их новый сад. Размеренную жизнь семейства нарушает серия исчезновений садовых гномов, в числе которых – друзья главных героев. За расследование берется сыщик Шерлок Гномс, а Гномео и Джульетта пытаются ему содействовать.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези, Детектив
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шерлок Гномс»