Шерлок Гномс (фильм, 2018) смотреть онлайн

Гномео и Джульетта переезжают в Лондон и помогают хозяевам обустроить их новый сад. Размеренную жизнь семейства нарушает серия исчезновений садовых гномов, в числе которых – друзья главных героев. За расследование берется сыщик Шерлок Гномс, а Гномео и Джульетта пытаются ему содействовать.

