Шерлок Гномс (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.82018, Sherlock Gnomes
Мультфильм, Мюзикл82 мин6+
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О фильме
Гномео и Джульетта переезжают в Лондон и помогают хозяевам обустроить их новый сад. Размеренную жизнь семейства нарушает серия исчезновений садовых гномов, в числе которых – друзья главных героев. За расследование берется сыщик Шерлок Гномс, а Гномео и Джульетта пытаются ему содействовать.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези, Детектив
КачествоSD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ДСРежиссёр
Джон
Стивенсон
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- Актриса
Эмили
Блант
- Актёр
Джонни
Депп
- Актёр
Чиветель
Эджиофор
- Актриса
Мэри
Джей Блайдж
- ДДАктёр
Джэми
Деметриу
- Актёр
Майкл
Кейн
- Актриса
Мэгги
Смит
- Актриса
Эшли
Дженсен
- МЛАктёр
Мэтт
Лукас
- СХСценарист
Стив
Хэмилтон Шоу
- ЭРСценарист
Энди
Райли
- КССценарист
Кевин
Сесил
- ДФПродюсер
Дэвид
Ферниш
- Продюсер
Элтон
Джон
- СХПродюсер
Стив
Хэмилтон Шоу
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- МСМонтажёр
Марк
Соломон
- КПКомпозитор
Крис
П. Бэйкон