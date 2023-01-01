Биография

Элтон Джон — британский певец, музыкант и актер. Обладатель премий «Оскар» и «Золотой глобус». Кавалер Ордена Почетного легиона. Родился в городе Пиннер 25 марта 1947 года. Еще с детства будущий артист освоил пианино и уже в 4 года на слух подбирал услышанные мелодии. В подростковый период он создал собственную группу, с которой гастролировал по Британии и США. Выиграв стипендию, Джон обучался в Королевской Академии музыки. Свою первую пластинку музыкант записал на студии DJM Records и с тех пор издал порядка 30 альбомов, сотрудничая с Джоном Ленноном, Джорджем Майклом, Эминемом, Леди Гагой и другими артистами. Певец открыл организацию по сбору средств на борьбу со СПИДом, а также устраивал благотворительные мероприятия. Как актер Элтон Джон проявил себя в музыкальном фильме «Томми» и шпионском боевике «Kingsman: Золотое кольцо». В 2019 году состоялась премьера автобиографического фильма «Рокетмен», где образ известного певца воплотил Тэрон Эджертон, получивший за свою игру премию «Золотой глобус».