Щелкунчик и четыре королевства
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Детям
Щелкунчик и четыре королевства

Щелкунчик и четыре королевства (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.02018, The Nutcracker and the Four Realms
Фэнтези, Приключения121 мин6+

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О фильме

Юная Клара Штальбаум тяжело переживает смерть своей матери Мари, и грядущее Рождество ее совсем не радует. Как вдруг девочка получает в подарок шкатулку с секретом и запиской от матери. В поисках ключа Клара обращается к крестному, который отправляет ее в волшебный мир Четырех Королевств.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
121 мин / 02:01

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Щелкунчик и четыре королевства»