Юная Клара Штальбаум тяжело переживает смерть своей матери Мари, и грядущее Рождество ее совсем не радует. Как вдруг девочка получает в подарок шкатулку с секретом и запиской от матери. В поисках ключа Клара обращается к крестному, который отправляет ее в волшебный мир Четырех Королевств.

