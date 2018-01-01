Wink
Фильмы
Сестры
Актёры и съёмочная группа фильма «Сестры»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сестры»

Режиссёры

Сергей Бодров мл.

Сергей Бодров мл.

Режиссёр

Актёры

Оксана Акиньшина

Оксана Акиньшина

АктрисаСвета
Екатерина Горина

Екатерина Горина

АктрисаДина
Роман Агеев

Роман Агеев

АктёрАлик
Татьяна Колганова

Татьяна Колганова

АктрисаНаташа
Дмитрий Орлов

Дмитрий Орлов

АктёрПалыч
Кирилл Пирогов

Кирилл Пирогов

Актёрчеловек
Александр Баширов

Александр Баширов

АктёрСейфуллин
Андрей Краско

Андрей Краско

АктёрДядя Миша
Татьяна Ткач

Татьяна Ткач

Актрисабабушка
Сергей Бодров мл.

Сергей Бодров мл.

Актёрпарень из джипа

Сценаристы

Сергей Бодров мл.

Сергей Бодров мл.

Сценарист
Сергей Бодров

Сергей Бодров

Сценарист
Гульшад Омарова

Гульшад Омарова

Сценарист

Продюсеры

Сергей Сельянов

Сергей Сельянов

Продюсер

Актёры дубляжа

Михаил Разумовский

Михаил Разумовский

Актёр дубляжа
Ольга Онищенко

Ольга Онищенко

Актриса дубляжа
Нина Усатова

Нина Усатова

Актриса дубляжа
Александр Завьялов

Александр Завьялов

Актёр дубляжа
Алексей Балабанов

Алексей Балабанов

Актёр дубляжа

Художники

Наталья Замахина

Наталья Замахина

Художница

Монтажёры

Наталья Кучеренко

Наталья Кучеренко

Монтажёр

Операторы

Валерий Мартынов

Валерий Мартынов

Оператор

Композиторы

Глеб Самойлов

Глеб Самойлов

Композитор
Вадим Самойлов

Вадим Самойлов

Композитор