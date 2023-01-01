Сестричка Бетти (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, Nurse Betty
Драмы, Ужасы105 мин18+
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Сюжет
Брать чужое нехорошо. Но нечистый на руку продавец автомобилей Дел Сайзмор забыл эту простую истину. За что и был наказан. Два киллера: Чарли и Уэсли помогли ему переселиться в мир иной. Невольной свидетельницей этого события стала жена Дела — Бетти, в результате чего ее немного заклинило, и она отправилась искать счастье в объятиях доктора Рэвелла, персонажа популярного телесериала. А по пятам за ней следует парочка убийц, у которых осталось к семье Сайзморов незавершенное дело…
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb
- НЛРежиссёр
Нил
Лабут
- Актёр
Морган
Фриман
- Актриса
Рене
Зеллвегер
- Актёр
Крис
Рок
- Актёр
Грег
Кинниэр
- Актёр
Аарон
Экхарт
- ТТАктриса
Тиа
Техада
- КГАктёр
Криспин
Гловер
- ПТАктёр
Прюитт
Тэйлор Винс
- Актриса
Эллисон
Дженни
- КУАктриса
Кэтлин
Уилхойт
- ДССценарист
Джон
С. Ричардс
- Продюсер
Стив
Голин
- ГМПродюсер
Гэйл
Матракс
- МБПродюсер
Мориц
Борман
- РСАктёр дубляжа
Рогволд
Сухов�ерко
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Брежнев
- ДКХудожник
Джеффри
Кашон
- СВМонтажёр
Стивен
Вайсберг
- ЖЭОператор
Жан-Ив
Эскоффер
- РККомпозитор
Рольф
Кент