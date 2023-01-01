Сестричка Бетти (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

Брать чужое нехорошо. Но нечистый на руку продавец автомобилей Дел Сайзмор забыл эту простую истину. За что и был наказан. Два киллера: Чарли и Уэсли помогли ему переселиться в мир иной. Невольной свидетельницей этого события стала жена Дела — Бетти, в результате чего ее немного заклинило, и она отправилась искать счастье в объятиях доктора Рэвелла, персонажа популярного телесериала. А по пятам за ней следует парочка убийц, у которых осталось к семье Сайзморов незавершенное дело…



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