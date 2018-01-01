Wink
Фильмы
Счастливый конец
Актёры и съёмочная группа фильма «Счастливый конец»

Режиссёры

Ярослав Чеважевский

Режиссёр

Актёры

Павел Деревянко

АктёрПаша
Юрий Колокольников

Актёрчлен
Анна Тараторкина

АктрисаАлена
Александр Филиппенко

Актёрстарый член
Саид Багов

АктёрАльберт
Татьяна Аптикеева

Актрисаведьма
Сергей Шнуров

АктёрЛев
Татьяна Ткач

Актрисамама Алены
Виктор Костецкий

Актёротец Алены
Евгений Цыганов

АктёрИгорь

Сценаристы

Ярослав Чеважевский

Сценарист

Продюсеры

Сергей Даниелян

Продюсер
Юрий Колокольников

Продюсер
Арам Мовсесян

Продюсер
Елена Янбухтина

Продюсер

Художники

Сергей Смилга

Художник

Монтажёры

Максим Смирнов

Монтажёр
Николай Булыгин

Монтажёр
Виталий Виноградов

Монтажёр

Операторы

Витор Амати

Оператор

Композиторы

Владимир Сайко

Композитор