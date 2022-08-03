Женщина сталкивается с детскими страхами на борту самолета. Напряженный отечественный хоррор со Светланой Ивановой в главной роли.



Маленькая девочка Катя Рыкова оказывается единственной выжившей в страшной авиакатастрофе, потеряв любимую мать. Спустя много лет повзрослевшая Катя становится психологом, специализирующимся на детских травмах и фобиях. Однажды женщина вместе с маленькой дочерью Дианой садится на ночной рейс до Тюмени. За окном разыгрывается снежная буря, а напряжение среди пассажиров все усиливается. В почти пустом салоне Катя заново переживает болезненный кошмар из детства и пытается взглянуть в глаза своему страху.



Какая судьба ждет Катю и ее дочку, узнаете в камерном хорроре «Ряд 19». Фильм смотреть онлайн бесплатно 2021 в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

