Ряд 19
Wink
Фильмы
Ряд 19
7.02021, Ряд 19
Ужасы, Триллер74 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Фильм Ряд 19 (2021)

О фильме

Женщина сталкивается с детскими страхами на борту самолета. Напряженный отечественный хоррор со Светланой Ивановой в главной роли.

Маленькая девочка Катя Рыкова оказывается единственной выжившей в страшной авиакатастрофе, потеряв любимую мать. Спустя много лет повзрослевшая Катя становится психологом, специализирующимся на детских травмах и фобиях. Однажды женщина вместе с маленькой дочерью Дианой садится на ночной рейс до Тюмени. За окном разыгрывается снежная буря, а напряжение среди пассажиров все усиливается. В почти пустом салоне Катя заново переживает болезненный кошмар из детства и пытается взглянуть в глаза своему страху.

Какая судьба ждет Катю и ее дочку, узнаете в камерном хорроре «Ряд 19». Фильм смотреть онлайн бесплатно 2021 в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ряд 19»