Фильм Ряд 19 (2021)
О фильме
Женщина сталкивается с детскими страхами на борту самолета. Напряженный отечественный хоррор со Светланой Ивановой в главной роли.
Маленькая девочка Катя Рыкова оказывается единственной выжившей в страшной авиакатастрофе, потеряв любимую мать. Спустя много лет повзрослевшая Катя становится психологом, специализирующимся на детских травмах и фобиях. Однажды женщина вместе с маленькой дочерью Дианой садится на ночной рейс до Тюмени. За окном разыгрывается снежная буря, а напряжение среди пассажиров все усиливается. В почти пустом салоне Катя заново переживает болезненный кошмар из детства и пытается взглянуть в глаза своему страху.
Какая судьба ждет Катю и ее дочку, узнаете в камерном хорроре «Ряд 19». Фильм смотреть онлайн бесплатно 2021 в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- АБРежиссёр
Александр
Бабаев
- Актриса
Светлана
Иванова
- ВЧАктёр
Вольфганг
Черни
- Актриса
Марта
Кесслер
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- Актёр
Анатолий
Кот
- Актриса
Виталия
Корниенко
- ДЯАктёр
Денис
Ясик
- Актриса
Анна
Глаубэ
- ВКАктриса
Виктория
Корлякова
- ИВАктёр
Иван
Верховых
- МССценарист
Майкл
Смий
- ДХСценарист
Джеймс
Хэт
- ОССценарист
Остин
Сепульведа
- ВВПродюсер
Вадим
Верещагин
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- РСПродюсер
Роман
Столярский
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- АИАктёр дубляжа
Артур
Иванов
- АПХудожница
Анна
Перегудова
- ВММонтажёр
Владимир
Марков
- НСОператор
Николай
Смирнов
- РМКомпозитор
Руслан
Муратов