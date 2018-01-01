Wink
Фильмы
Ряд 19
Актёры и съёмочная группа фильма «Ряд 19»

Режиссёры

Александр Бабаев

Режиссёр

Актёры

Светлана Иванова

АктрисаКатерина
Вольфганг Черни

Wolfgang Cerny
АктёрАлексей
Марта Кесслер

АктрисаДиана
Екатерина Вилкова

АктрисаЕлена
Анатолий Кот

АктёрНиколай
Виталия Корниенко

АктрисаКатерина в детстве
Денис Ясик

АктёрПавел
Анна Глаубэ

АктрисаТатьяна
Виктория Корлякова

АктрисаИнесса
Иван Верховых

АктёрЕвгений

Сценаристы

Майкл Смий

Michael Smiy
Сценарист
Джеймс Хэт

James Heth
Сценарист
Остин Сепульведа

Austin Sepulveda
Сценарист

Продюсеры

Вадим Верещагин

Продюсер
Рафаел Минасбекян

Продюсер
Роман Столярский

Продюсер
Джаник Файзиев

Продюсер

Актёры дубляжа

Артур Иванов

Актёр дубляжа

Художники

Анна Перегудова

Художница

Монтажёры

Владимир Марков

Монтажёр

Операторы

Николай Смирнов

Оператор

Композиторы

Руслан Муратов

Композитор