РобоКоп (фильм, 2014) смотреть онлайн

Детройт, 2028 год. Корпорация ОмниКорп занимается производством антропоморфных роботов, которые применяется на Востоке, но однажды конгломерат решает опробовать новую модель в Америке. Чтобы создать киборга-убийцу, они используют тело погибшего при исполнении полицейского Алекса Мерфи.

