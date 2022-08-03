РобоКоп (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.62014, RoboCop
Фантастика, Боевик112 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Детройт, 2028 год. Корпорация ОмниКорп занимается производством антропоморфных роботов, которые применяется на Востоке, но однажды конгломерат решает опробовать новую модель в Америке. Чтобы создать киборга-убийцу, они используют тело погибшего при исполнении полицейского Алекса Мерфи.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Криминал
КачествоSD
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Жозе
Падилья
- Актёр
Юэль
Киннаман
- Актёр
Гари
Олдман
- Актёр
Майкл
Китон
- Актриса
Эбби
Корниш
- Актёр
Джеки
Эрл Хейли
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- МКАктёр
Майкл
Кеннет Уильямс
- ДЭАктриса
Дженнифер
Эль
- МЖАктриса
Марианн
Жан-Батист
- ЭГАктриса
Эйми
Гарсиа
- Сценарист
Эдвард
Ноймайер
- Сценарист
Майкл
Майнер
- Продюсер
Марк
Абрахам
- ЭНПродюсер
Эрик
Ньюман
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ГСХудожник
Грегори
С. Хупер
- ДСХудожник
Дэвид
Скотт
- ЭФХудожница
Эйприл
Ферри
- ДРМонтажёр
Даниэл
Резенде
- ЛКОператор
Лула
Карвальо
- ПБКомпозитор
Педро
Бромфман