Робин Гуд (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Рассел Кроу в роли лучника, который защищает родину от захватчиков и становится народным героем. Приключенческий боевик Ридли Скотта.



XII век, Нормандия. В центре сюжета — отважный стрелок английской армии Робин Лонгстрайд, чье сердце устало от военных сражений и жаждет возвращения домой. Вместе с надежными товарищами, Аланом-а-Дэйлом, Уиллом Скарлетом и Малышом Джоном, он решает притвориться павшим рыцарем и отправляется в Англию. Между тем король Ричард Львиное Сердце умирает, и в стране начинается борьба за престол. Новым правителем становится брат покойного государя, Иоанн, а его верный помощник, сэр Годфри, получает абсолютную власть. Теперь перед Робином, который прибыл в страну под именем Роберта Локсли, стоит грандиозная задача — освободить бедных людей от угнетения и восстановить истинную справедливость в государстве.



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