Робин Гуд (фильм, 2010) смотреть онлайн
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Сюжет
Рассел Кроу в роли лучника, который защищает родину от захватчиков и становится народным героем. Приключенческий боевик Ридли Скотта.
XII век, Нормандия. В центре сюжета — отважный стрелок английской армии Робин Лонгстрайд, чье сердце устало от военных сражений и жаждет возвращения домой. Вместе с надежными товарищами, Аланом-а-Дэйлом, Уиллом Скарлетом и Малышом Джоном, он решает притвориться павшим рыцарем и отправляется в Англию. Между тем король Ричард Львиное Сердце умирает, и в стране начинается борьба за престол. Новым правителем становится брат покойного государя, Иоанн, а его верный помощник, сэр Годфри, получает абсолютную власть. Теперь перед Робином, который прибыл в страну под именем Роберта Локсли, стоит грандиозная задача — освободить бедных людей от угнетения и восстановить истинную справедливость в государстве.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыБоевики, Приключения, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- Актёр
Рассел
Кроу
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- Актёр
Макс
фон Сюдов
- УХАктёр
Уильям
Хёрт
- Актёр
Марк
Стронг
- Актёр
Оскар
Айзек
- КДАктёр
Кевин
Дюран
- АААктриса
Айлин
Аткинс
- МЭАктёр
Марк
Эдди
- ММАктёр
Мэттью
Макфэдиен
- Сценарист
Брайан
Хелгеленд
- ЭРСценарист
Этан
Райфф
- СВСценарист
Сайрус
Ворис
- Продюсер
Рассел
Кроу
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- Продюсер
Ридли
Скотт
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- АКАктё�р дубляжа
Артем
Карапетян
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- МРХудожник
Мэттью
Робинсон
- КУХудожница
Карен
Уэйкфилд
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- ДМОператор
Джон
Мэтисон
- МСКомпозитор
Марк
Стрейтенфелд