Рейдер
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Рейдер

Рейдер (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Рейдер
Драмы, Криминал92 мин18+

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Сюжет

Рейдеры — охотники за большим бизнесом. Чтобы завладеть успешным предприятием, они идут на подделку документов, применение силы и даже убийства. Противостоять им невозможно…

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рейдер»

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