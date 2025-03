Биография

Жоанн Сфар – режиссер, сценарист, автор комиксов, родился 28 августа 1971 года во Франции. Первую известность получил после выхода фильма о французском певце и композиторе Гинзбурге, где Сфар (фанат главного героя) был режиссером и сценаристом. Работа, сделанная с любовью и искренним уважением к главному персонажу, была отдана на суд зрителей в 2010 году. Фильм «Героическая жизнь Гинзбурга» сразу получил их симпатии, как и одобрение критиков, возможно, благодаря фэнтезийным ноткам или необычному использованию анимации и кукол. Детство будущего художника проходило в Ницце и не было слишком радужным. В возрасте трех лет он остался без матери, поп-певицы Лилу, на попечении отца юриста Андре Сфара, известного своими антинацистскими взглядами. Воспитанием внука занимался суровый дед, военный врач, получивший французское гражданство за то, что спас правую руку комбрига. Именно от него талантливый ребенок получил украинские и еврейские корни. Карьера известного сегодня француза начиналась еще в прошлом веке с комиксов. Серия «Донжон» стала без преувеличения культовой не только во Франции, но и во многих других странах. Лучшие работы в анимационном кино Жоанна Сфара – фильмы и сериалы созданы во втором десятилетии 21 века. Больше всего наград собрали «The Rabbi's Cat» (Кот раввина), «The Lady in the Car with Glasses and a Gun» (Дама в машине в очках и с пистолетом).