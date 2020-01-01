Семейка монстров (фильм, 2020) смотреть онлайн

Анимационная экранизация первых трех книг серии «Маленький вампир» писательницы Ангелы Зоммер-Боденбург — о дружбе 300-летнего кровопийцы и обычного мальчика. Когда-то давно Пандора, пытаясь спасти своего сына от прожорливого монстра, обещает отдать свою жизнь любому, кто сможет ей помочь. Капитан призрачного корабля слышит ее слова и дарует им бессмертие, превратив в вампиров. Таким образом мать и ее ребенок избегают смерти, но мальчик обречен никогда не взрослеть. Проходит 300 лет, а он все еще мечтает ходить в школу и иметь друзей. Однажды, ослушавшись Пандору, маленький вампир отправляется в мир людей и находит приятеля — школьника Мишеля. К сожалению, это привлекает внимание злобного Гиббиуса, у которого с Пандорой давние счеты. его можно смотреть онлайн в хорошем качестве



