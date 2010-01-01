РЭД (в переводе Гоблина) (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Пожилой агент ЦРУ вновь собирает старую команду, чтобы дать отпор убийцам, которые начали за ними охоту. Вас ждут погони, перестрелки, а также запоминающиеся роли Брюса Уиллиса, Джона Малковича, Хелен Миррен и Моргана Фримана. Смотрите фильм «РЭД» в переводе Гоблина только на Wink.



Фрэнк Мозес в молодые годы был выдающимся специальным агентом ЦРУ, но теперь вышел на пенсию и живет в тихом пригороде. Ради развлечения он часто звонит сотруднице службы пенсионной поддержки Саре, в которую безнадежно влюбился по телефону. Однажды на дом Фрэнка нападает отряд вооруженных убийц, но ему удается с ними расправиться. Теперь Фрэнку предстоит разобраться, кто желает смерти ему и бывшим коллегам, собрать команду агентов на пенсии и подготовить достойный ответ своим врагам. К тому же, это отличный повод познакомиться с Сарой поближе.



Кто решил устранить старых агентов и смогут ли они выстоять в этом противостоянии, расскажет фильм «РЭД». Смотреть онлайн его можно на нашем видеосервисе в правильной озвучке Дмитрия «Гоблина» Пучкова.



РЭД (в переводе Гоблина) смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.