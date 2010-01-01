РЭД (в переводе Гоблина) (фильм, 2010) смотреть онлайн
Сюжет
Пожилой агент ЦРУ вновь собирает старую команду, чтобы дать отпор убийцам, которые начали за ними охоту. Вас ждут погони, перестрелки, а также запоминающиеся роли Брюса Уиллиса, Джона Малковича, Хелен Миррен и Моргана Фримана. Смотрите фильм «РЭД» в переводе Гоблина только на Wink.
Фрэнк Мозес в молодые годы был выдающимся специальным агентом ЦРУ, но теперь вышел на пенсию и живет в тихом пригороде. Ради развлечения он часто звонит сотруднице службы пенсионной поддержки Саре, в которую безнадежно влюбился по телефону. Однажды на дом Фрэнка нападает отряд вооруженных убийц, но ему удается с ними расправиться. Теперь Фрэнку предстоит разобраться, кто желает смерти ему и бывшим коллегам, собрать команду агентов на пенсии и подготовить достойный ответ своим врагам. К тому же, это отличный повод познакомиться с Сарой поближе.
Кто решил устранить старых агентов и смогут ли они выстоять в этом противостоянии, расскажет фильм «РЭД». Смотреть онлайн его можно на нашем видеосервисе в правильной озвучке Дмитрия «Гоблина» Пучкова.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Роберт
Швентке
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Джон
Малкович
- Актёр
Морган
Фриман
- Актриса
Хелен
Миррен
- Актриса
Мэри-Луиз
Паркер
- Актёр
Карл
Урбан
- Актёр
Брайан
Кокс
- Актёр
Ричард
Дрейфусс
- Актёр
Джулиан
МакМэхон
- ЭБАктёр
Эрнест
Боргнайн
- ДХСценарист
Джон
Хобер
- ЭХСценарист
Эрих
Хобер
- УЭСценарист
Уоррен
Эллис
- КХСценарист
Калли
Хэмнер
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- Продюсер
Марк
Вахрадян
- ДМПродюсер
Джэйк
Майерс
- ГНПродюсер
Грегори
Новек
- АХХудожник
Алек
Хэммонд
- ТНМонтажёр
Том
Ноубл
- ФБОператор
Флориан
Баллхаус
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек