Ранго (фильм, 2011) смотреть онлайн

«Ранго» — анимационная комедия Гора Вербински, в которой хамелеон становится ковбоем. Эта заслужившая «Оскар» история перенесет вас в абсурдную версию Дикого Запада.



Домашний хамелеон Ранго случайно оказывается городке, страдающем от нехватки воды и бандитских налетов. Притворившись крутым шерифом, ящерка берется защищать местных жителей, несмотря на свою неуклюжесть и склонность к фантазиям. Его смелая ложь приводит к череде комичных и опасных ситуаций, включая столкновение с ядовитыми змеями и коррумпированными политиками. Постепенно Ранго обретает храбрость, чтобы раскрыть заговор, угрожающий городку. Сможет ли он стать героем, который так нужен местным жителям?



«Ранго» — мультфильм о превращении трусишки в легенду, наполненный остроумием и пропитанный духом вестернов. Это оригинальный анимационный проект со взрослым подтекстом, сочетающий хлесткие диалоги, пародии на классику жанра и красивую картинку.

