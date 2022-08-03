Ранго (фильм, 2011) смотреть онлайн
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О фильме
«Ранго» — анимационная комедия Гора Вербински, в которой хамелеон становится ковбоем. Эта заслужившая «Оскар» история перенесет вас в абсурдную версию Дикого Запада.
Домашний хамелеон Ранго случайно оказывается городке, страдающем от нехватки воды и бандитских налетов. Притворившись крутым шерифом, ящерка берется защищать местных жителей, несмотря на свою неуклюжесть и склонность к фантазиям. Его смелая ложь приводит к череде комичных и опасных ситуаций, включая столкновение с ядовитыми змеями и коррумпированными политиками. Постепенно Ранго обретает храбрость, чтобы раскрыть заговор, угрожающий городку. Сможет ли он стать героем, который так нужен местным жителям?
«Ранго» — мультфильм о превращении трусишки в легенду, наполненный остроумием и пропитанный духом вестернов. Это оригинальный анимационный проект со взрослым подтекстом, сочетающий хлесткие диалоги, пародии на классику жанра и красивую картинку.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
- Режиссёр
Гор
Вербински
- Актёр
Джонни
Депп
- Актриса
Айла
Фишер
- Актриса
Эбигейл
Бреслин
- НБАктёр
Нед
Битти
- Актёр
Альфред
Молина
- Актёр
Билл
Найи
- Актёр
Стивен
Рут
- Актёр
Гарри
Дин Стэнтон
- Актёр
Тимоти
Олифант
- РУАктёр
Рэй
Уинстон
- ДЛСценарист
Джон
Логан
- Сценарист
Гор
Вербински
- ДУСценарист
Джеймс
Уорд Биркит
- Продюсер
Грэм
Кинг
- Продюсер
Гор
Вербински
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Нюша
Шурочкина
- Актёр дубляжа
Борис
Клюев
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Ярославцев
- ДБХудожник
Джон
Белл
- КВМонтажёр
Крэйг
Вуд
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер