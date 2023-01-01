Ради любви к игре
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Ради любви к игре

Ради любви к игре (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, For Love of the Game
Драмы, Мелодрамы132 мин12+

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Сюжет

Никто не играет в бейсбол лучше, чем Билли Чэпел. Миллионы американцев боготворят его, но настанет время уйти из игры. Две страшные новости приходят одновременно. Билли хотят «продать» другой команде, его возлюбленная неожиданно уходит…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ради любви к игре»

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