Ради любви к игре (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

Никто не играет в бейсбол лучше, чем Билли Чэпел. Миллионы американцев боготворят его, но настанет время уйти из игры. Две страшные новости приходят одновременно. Билли хотят «продать» другой команде, его возлюбленная неожиданно уходит…



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