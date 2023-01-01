Ради любви к игре (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, For Love of the Game
Драмы, Мелодрамы132 мин12+
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Сюжет
Никто не играет в бейсбол лучше, чем Билли Чэпел. Миллионы американцев боготворят его, но настанет время уйти из игры. Две страшные новости приходят одновременно. Билли хотят «продать» другой команде, его возлюбленная неожиданно уходит…
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Сэм
Рэйми
- Актёр
Кевин
Костнер
- Актриса
Келли
Престон
- Актёр
Джон
Си Райли
- Актриса
Джена
Мэлоун
- �Актёр
Брайан
Кокс
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- ВСАктёр
Вин
Скалли
- СЛАктёр
Стив
Лайонс
- КДАктёр
Кармин
Джовинаццо
- БЭАктёр
Билл
Э. Роджерс
- ДССценарист
Дэна
Стивенс
- ЭБПродюсер
Эрмиан
Бернште�йн
- ЭРПродюсер
Эми
Робинсон
- Продюсер
Марк
Абрахам
- Продюсер
Рональд
М. Бозман
- ДМХудожница
Джудианна
Маковски
- КОХудожница
Карен
О’Хара
- АКМонтажёр
Артур
Коберн
- ДБОператор
Джон
Бэйли
- Композитор
Бэзил
Поледурис