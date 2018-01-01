Wink
Проводник
Актёры и съёмочная группа фильма «Проводник»

Режиссёры

Илья Максимов

Режиссёр

Актёры

Александра Бортич

АктрисаКатя
Евгений Цыганов

АктёрКапков
Александр Робак

Актёрпризрак Вася
Вячеслав Разбегаев

АктёрЛактин
Владимир Яглыч

АктёрАнтон
Константин Мурзенко

Актёрхирург
Юрий Скулябин

Актёроперативник
Марта Кесслер

АктрисаКатя в детстве
Екатерина Рокотова

АктрисаБэлла
Василий Бочкарев

АктёрСан Саныч

Сценаристы

Анна Курбатова

Сценарист
Александр Топурия

Сценарист

Продюсеры

Анна Курбатова

Продюсер
Григорий Подземельный

Продюсер
Дмитрий Фикс

Продюсер

Художники

Светлана Мамонтова

Художница

Монтажёры

Николай Ахаян

Монтажёр

Операторы

Юрий Бехтерев

Оператор
Дмитрий Кувшинов

Оператор

Композиторы

Денис Суров

Композитор