Простые сложности (фильм, 2009) смотреть онлайн
9.52009, It's Complicated
Драмы, Мелодрамы115 мин18+
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Сюжет
Джейн, мать трeх взрослых детей, имеет свой ресторан в Санта-Барбаре. Спустя 10 лет после развода у неe дружеские отношения со своим бывшим мужем. Джейн и Джейк едут в Нью-Йорк по случаю окончания колледжа их сыном. Ужин перерастает в нечто большее...
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Нэнси
Майерс
- Актриса
Мэрил
Стрип
- Актёр
Алек
Болдуин
- Актёр
Стив
Мартин
- Актёр
Джон
Красински
- Актриса
Лейк
Белл
- МКАктриса
Мэри
Кэй Плэйс
- Актриса
Рита
Уилсон
- АУАктриса
Александра
Уэнтуорт
- ХПАктёр
Хантер
Пэрриш
- Актриса
Зои
Казан
- Сценарист
Нэнси
Майерс
- Продюсер
Нэнси
Майерс
- Продюсер
Скотт
Рудин
- Продюсер
Сюзанна
Фаруэлл
- ИХПродюсер
Илона
Херцберг
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актёр дубляжа
Василий
Бочкарев
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- СГХудожница
Соня
Гранде
- БАХудожница
Бет
А. Рубино
- ДХМонтажёр
Джо
Хатшинг
- ДММонтажёр
Дэвид
Мориц
- ДТОператор
Джон
Толл
- ЭПКомпозитор
Эйтор
Перейра
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер