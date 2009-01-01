Простые сложности
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Простые сложности

Простые сложности (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.52009, It's Complicated
Драмы, Мелодрамы115 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Джейн, мать трeх взрослых детей, имеет свой ресторан в Санта-Барбаре. Спустя 10 лет после развода у неe дружеские отношения со своим бывшим мужем. Джейн и Джейк едут в Нью-Йорк по случаю окончания колледжа их сыном. Ужин перерастает в нечто большее...

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Информация

Страна
Япония, США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Простые сложности»

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