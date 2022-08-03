Проклятый путь (фильм, 2002) смотреть онлайн

Оскароносная криминальная драма «Проклятый путь» 2002 года — кино о мести, отцовской любви и о том, как сложно вырваться из мира, где жизнь ничего не стоит. В основу картины Сэма Мендеса лег графический роман Макса Коллинза и Ричарда Рейнера.



Майкл Салливан — хладнокровный наемник, служащий криминальному боссу Джону Руни, которого уважает почти как родного отца. Майкл стремится держать свою семью подальше от темных дел, но одна случайная ошибка все рушит: его старший сын становится свидетелем убийства, и Салливан внезапно превращается из верного солдата в угрозу для клана. Он спасается бегством, стараясь отыскать справедливость там, где ее, кажется, нет. Осознав это, Салливан начинает войну против тех, кто разрушил его жизнь, хотя прекрасно понимает, что обратного пути нет.



Фильм «Проклятый путь» понравится тем, кто ценит глубокие криминальные драмы. Великолепная операторская работа Конрада Холла, сильные роли Тома Хэнкса, Пола Ньюмана и Джуда Лоу делают картину незабываемой.

