Проклятый путь (фильм, 2002) смотреть онлайн
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О фильме
Оскароносная криминальная драма «Проклятый путь» 2002 года — кино о мести, отцовской любви и о том, как сложно вырваться из мира, где жизнь ничего не стоит. В основу картины Сэма Мендеса лег графический роман Макса Коллинза и Ричарда Рейнера.
Майкл Салливан — хладнокровный наемник, служащий криминальному боссу Джону Руни, которого уважает почти как родного отца. Майкл стремится держать свою семью подальше от темных дел, но одна случайная ошибка все рушит: его старший сын становится свидетелем убийства, и Салливан внезапно превращается из верного солдата в угрозу для клана. Он спасается бегством, стараясь отыскать справедливость там, где ее, кажется, нет. Осознав это, Салливан начинает войну против тех, кто разрушил его жизнь, хотя прекрасно понимает, что обратного пути нет.
Фильм «Проклятый путь» понравится тем, кто ценит глубокие криминальные драмы. Великолепная операторская работа Конрада Холла, сильные роли Тома Хэнкса, Пола Ньюмана и Джуда Лоу делают картину незабываемой.
Рейтинг
- СМРежиссёр
Сэм
Мендес
- Актёр
Том
Хэнкс
- ТХАктёр
Тайлер
Хэклин
- Актёр
Пол
Ньюман
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актёр
Дэниэл
Крэйг
- Актриса
Дженнифер
Джейсон Ли
- ЛЭАктёр
Лиам
Эйкен
- Актёр
Киран
Хайндс
- Актёр
Дилан
Бейкер
- Актёр
Стэнли
Туччи
- ДССценарист
Дэвид
Селф
- МАСценарист
Макс
Аллан Коллинз
- РПСценарист
Ричард
Пирс Рейнер
- СМПродюсер
Сэм
Мендес
- ДЗПродюсер
Дин
Занук
- РДПродюсер
Ричард
Д. Занук
- ДБПродюсер
Джоан
Брэдшоу
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ДБАктёр дубляжа
Демьян
Белозеров
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Радченко
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- РЛХудожник
Ричард
Л. Джонсон
- АВХудожник
Альберт
Вольски
- НХХудожница
Нэнси
Хэй
- ДБМонтажёр
Джилл
Билкок
- КЛОператор
Конрад
Л. Холл
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман