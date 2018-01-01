Биография

Лиам Эйкен — американский киноартист, актер телевидения. Пятикратно номинирован на престижные кинопремии. Более всего известен по ролям в оскароносных «Лемони Сникет: 33 несчастья» и «Проклятый путь». Родился в Нью-Йорке 7 января 1990 года. Артист вырос в «звездной семье» — его отец был ведущим и продюсером на MTV. После школы он изучал драматургию и киноискусство в Нью-Йоркском университете. Впервые на экране появился в очень раннем возрасте. Сначала это были рекламные ролики, затем роли в телесериале «Закон и порядок» и картине-победительнице фестиваля в Каннах, драмеи «Генри Фул». Юного и талантливого актера заметили режиссеры, и он начал регулярно получать приглашения в проекты. Самая заметная из ранних работ актера — в ленте «Мачеха». Она принесла юному таланту награду Young Actor Age Ten or Younger. Лиам Эйкен ежегодно снимается как минимум в одном проекте. Сегодня в творческой биографии актеру уже более сорока работ, включая такие известные, как «Сладкий ноябрь», «Как быть мужиком», «Убийца внутри меня», «Умираю со смеху», сериалы «Одаренный» и «Безумцы». Помимо игры в кино, артист увлекается музыкой: играет на гитаре и ударных инструментах.