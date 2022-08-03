Призрачная красота (фильм, 2016) смотреть онлайн
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О фильме
Драма «Призрачная красота» 2016 года — фильм Дэвида Френкеля о том, как личная трагедия может выключить человека из жизни.
Говард Инлет — руководитель успешного рекламного агентства, который после смерти дочери замыкается в себе, перестает работать и общаться с коллегами. Со свалившейся на него горем он пытается справиться по-своему — пишет письма Любви, Времени и Смерти. Деловые партнеры Говарда опасаются, что такое поведение мужчины приведет компанию к финансовому краху и уговаривают продать фирму, но тот отказывается. Тогда коллеги решают доказать неадекватность Говарда с помощью тщательно разыгранной постановки. В тот момент никто из них не догадывается, к каким последствиям это приведет.
«Призрачная красота» — фильм, который стоит воспринимать скорее как притчу, а не как реалистичную драму. Если вы готовы к такому, а еще вас не страшат мелодрамы, во время просмотра которых сердце обливается кровью, пропускать картину Фрэнкеля просто нельзя.
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Фрэнкел
- Актёр
Уилл
Смит
- Актёр
Эдвард
Нортон
- Актриса
Кейт
Уинслет
- Актёр
Майкл
Пенья
- Актриса
Хелен
Миррен
- Актриса
Наоми
Харрис
- Актриса
Кира
Найтли
- Актёр
Джейкоб
Латимор
- Актриса
Энн
Дауд
- Актриса
Лиза
Колон-Зайас
- Сценарист
Аллан
Лоб
- Продюсер
Майкл
Бедерман
- Продюсер
Брюс
Берман
- Продюсер
Энтони
Брегман
- Продюсер
Ричард
Бренер
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- ЭММонтажёр
Эндрю
Маркус
- МАОператор
Мариза
Альберти
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро