Призрачная красота (фильм, 2016) смотреть онлайн

Драма «Призрачная красота» 2016 года — фильм Дэвида Френкеля о том, как личная трагедия может выключить человека из жизни.



Говард Инлет — руководитель успешного рекламного агентства, который после смерти дочери замыкается в себе, перестает работать и общаться с коллегами. Со свалившейся на него горем он пытается справиться по-своему — пишет письма Любви, Времени и Смерти. Деловые партнеры Говарда опасаются, что такое поведение мужчины приведет компанию к финансовому краху и уговаривают продать фирму, но тот отказывается. Тогда коллеги решают доказать неадекватность Говарда с помощью тщательно разыгранной постановки. В тот момент никто из них не догадывается, к каким последствиям это приведет.



«Призрачная красота» — фильм, который стоит воспринимать скорее как притчу, а не как реалистичную драму. Если вы готовы к такому, а еще вас не страшат мелодрамы, во время просмотра которых сердце обливается кровью, пропускать картину Фрэнкеля просто нельзя.

