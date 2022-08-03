Приколисты (фильм, 2009) смотреть онлайн

Джордж Саймонс — очень успешный комедийный актер. Неожиданно он узнает, что у него неизлечимое заболевание крови и жить ему осталось меньше года. Актер Айра Райт подает большие надежды, старается изо всех сил, работая на сцене, но его фигура не вписывается в комедийный образ…

