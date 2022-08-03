Приколисты (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Funny People
Драма, Комедия139 мин18+
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О фильме
Джордж Саймонс — очень успешный комедийный актер. Неожиданно он узнает, что у него неизлечимое заболевание крови и жить ему осталось меньше года. Актер Айра Райт подает большие надежды, старается изо всех сил, работая на сцене, но его фигура не вписывается в комедийный образ…
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Джадд
Апатоу
- Актёр
Адам
Сэндлер
- Актёр
Сет
Роген
- ЛМАктриса
Лесли
Манн
- Актёр
Эрик
Бана
- Актёр
Джона
Хилл
- ДШАктёр
Джейсон
Шварцман
- Актриса
Обри
Плаза
- Актриса
Мод
Апатоу
- АААктриса
Айрис
Апатоу
- Сценарист
Джадд
Апатоу
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- Продюсер
Бэрри
Мендел
- КТПродюсер
Клэйтон
Таунсенд
- ЭДПродюсер
Эндрю
Дж. Коэн
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актёр дубляжа
Анатолий
Белый
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ДФХудожник
Джеймс
Ф. Трусдейл
- БХХудожница
Бетси
Хайман
- НСХудожница
Нэнси
Стейнер
- ЛАХудожница
Лесли
А. Поуп
- БУМонтажёр
Брент
Уайт
- ЯКОператор
Януш
Камински
- МЭКомпозитор
Майкл
Эндрюс
- ДШКомпозитор
Джейсон
Шварцман