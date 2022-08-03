Приколисты
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Приколисты

Приколисты (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Funny People
Драма, Комедия139 мин18+

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О фильме

Джордж Саймонс — очень успешный комедийный актер. Неожиданно он узнает, что у него неизлечимое заболевание крови и жить ему осталось меньше года. Актер Айра Райт подает большие надежды, старается изо всех сил, работая на сцене, но его фигура не вписывается в комедийный образ…

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
139 мин / 02:19

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приколисты»