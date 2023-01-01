Биография

Мод Апатоу — актриса, режиссер и сценарист. Родилась в Лос Банос 15 декабря 1997 года. С раннего возраста испытывала любовь к актерской профессии. Она росла в творческой семье — мать была актрисой, а отец — режиссером и сценаристом. Яркую внешность, как и стремление к искусству, она тоже унаследовала от родителей. Первую театральную роль Мод исполнила в школьном мюзикле. Ей часто доверяли главные партии. После школы поступила в университет, где изучала актерское мастерство. Однако спустя два года решила прервать обучение, чтобы связать свою дальнейшую биографию с работой в кино. В 2007 году у Мод Апатоу появилась первая роль — снялась в успешной лирической комедии «Немножко беременна». Роль в сиквеле «Любовь по-взрослому» принесла ей выдвижение на премию Общества кинокритиков Феникса. В сатирическом фильме «Нация убийц» Мод исполнила эпизодическую роль, которая получила неоднозначные отзывы от критиков. Прорыв в карьере произошел благодаря роли в подростковой драме «Эйфория».