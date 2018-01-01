Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Тинтина: Тайна Единорога»

WinkДетямПриключения Тинтина: Тайна ЕдинорогаАктёры и съёмочная группа фильма «Приключения Тинтина: Тайна Единорога»
Актёры
АктёрTintin
Джейми БеллJamie Bell
АктёрCaptain Haddock / Sir Francis Haddock
Энди СеркисAndy Serkis
АктёрSakharine / Red Rackham
Дэниэл КрэйгDaniel Craig
АктёрThompson
Саймон ПеггSimon Pegg
АктёрThomson
Ник ФростNick Frost
АктёрAllan / Pirate Flunky #1
Дэниэл МейсDaniel Mays
АктёрBen Salaad
Гад ЭльмалехGad Elmaleh
АктёрSilk
Тоби ДжонсToby Jones
АктёрBarnaby
Джо СтаррJoe Starr
АктёрNestor / Mr. Crabtree