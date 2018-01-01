Wink
Детям
Приключения Тинтина: Тайна Единорога
Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Тинтина: Тайна Единорога»

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Тинтина: Тайна Единорога»

Режиссёры

Стивен Спилберг

Steven Spielberg
Режиссёр

Актёры

Джейми Белл

Jamie Bell
АктёрTintin
Энди Серкис

Andy Serkis
АктёрCaptain Haddock / Sir Francis Haddock
Дэниэл Крэйг

Daniel Craig
АктёрSakharine / Red Rackham
Саймон Пегг

Simon Pegg
АктёрThompson
Ник Фрост

Nick Frost
АктёрThomson
Дэниэл Мейс

Daniel Mays
АктёрAllan / Pirate Flunky #1
Гад Эльмалех

Gad Elmaleh
АктёрBen Salaad
Тоби Джонс

Toby Jones
АктёрSilk
Джо Старр

Joe Starr
АктёрBarnaby
Энн Рейтел

Enn Reitel
АктёрNestor / Mr. Crabtree

Сценаристы

Эрже

Hergé
Сценарист
Стивен Моффат

Steven Moffat
Сценарист
Эдгар Райт

Edgar Wright
Сценарист
Джо Корниш

Joe Cornish
Сценарист

Продюсеры

Питер Джексон

Peter Jackson
Продюсер
Кэтлин Кеннеди

Kathleen Kennedy
Продюсер
Стивен Спилберг

Steven Spielberg
Продюсер

Актёры дубляжа

Филипп Бледный

Актёр дубляжа
Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа
Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Александр Новиков

Актёр дубляжа
Андрей Чубченко

Актёр дубляжа

Художники

Эндрю Л. Джонс

Andrew L. Jones
Художник

Монтажёры

Майкл Кан

Michael Kahn
Монтажёр

Операторы

Януш Камински

Janusz Kaminski
Оператор

Композиторы

Джон Уильямс

John Williams
Композитор