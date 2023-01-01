Биография

Джо Корниш – актер, режиссер, писатель, радиоведущий, родился 20 декабря 1968 года в Лондоне, Англия. По его собственным словам, у него было очень спокойное и счастливое детство. Актер вырос в послевоенном Лондоне, у него было много друзей из разных слоев общества. Джо окончил элитную Вестминстерскую школу. Во время учебы познакомился с Адамом Бакстоном. С тех пор они не расставались, работали вместе и в 1994 году создали популярное шоу «Адам и Джо» и вели его с 1996 по 2001 год. В 1998 году они получили премию «Лучшие новички» от Королевского телевизионного общества. Дуэт «Адам и Джо» до сих пор считается культовым феноменом поп-культуры в Великобритании и очень хорошо продается на DVD-дисках. Джо мечтал стать кинорежиссером. После окончания средней школы он поступил в Борнмутскую киношколу. Первую роль Джо Корниш получил в 2011, сыграв в комедийном британском боевике «Чужие на районе». В 2010 году Джо Корниш стал ассистентом Стивена Спилберга. Наряду со Стивеном Моффатом и Эдгаром Райтом, Джо также был признан одним из сценаристов кинокартины «Приключения Тинтина: тайна единорога». Фильм оказался коммерчески успешным, и Джо получил неплохой старт в Голливуде. Фильмы Джо Корниш, которые он снял в качестве режиссера, – «Человек-муравей» (2015), «Приключения Тинтина» (2011), «Чужие на районе».