Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Король шантажа. Смертельная схватка. Охота на тигра (фильм, 1980) смотреть онлайн
101980, Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Король шантажа. Смертельная схватка. Охота на тигра
Криминал, Детектив188 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Доктор Ватсон рано похоронил своего друга в водах Рейхенбахского водопада. Шерлок Холмс не так прост. Он воскрес из мертвых, чтобы вступить в схватку с последним безжалостным убийцей из шайки гения преступного мира профессора Мориарти…
СтранаСССР
ЖанрПриключения, Криминал, Детектив
КачествоSD
Время188 мин / 03:08
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.3 IMDb
Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Король шантажа. Смертельная схватка. Охота на тигра»
- ИМРежиссёр
Игорь
Масленников
- Актёр
Василий
Ливанов
- ВСАктёр
Виталий
Соломин
- РЗАктриса
Рина
Зелёная
- Актёр
Борислав
Брондуков
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- ВЕАктёр
Виктор
Евграфов
- АЗАктёр
Александр
Захаров
- Актёр
Борис
Клюев
- Актёр
Николай
Крюков
- АПАктёр
Анатолий
Подшивалов
- ВВСценарист
Владимир
Валуцкий
- АКСценарист
Артур
Конан Дойл
- ГППродюсер
Григорий
Прусовский
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- ОДАктёр дубляжа
Олег
Даль
- НЛХудожница
Нелли
Лев
- ВСХудожник
В.
Сергеев
- АЛОператор
Анатолий
Лапшов
- ЮВОператор
Юрий
Векслер
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич