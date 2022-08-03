Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. Король шантажа. Смертельная схватка. Охота на тигра (фильм, 1980) смотреть онлайн

Доктор Ватсон рано похоронил своего друга в водах Рейхенбахского водопада. Шерлок Холмс не так прост. Он воскрес из мертвых, чтобы вступить в схватку с последним безжалостным убийцей из шайки гения преступного мира профессора Мориарти…

