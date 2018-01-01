Wink
Приключения Десперо
Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения Десперо»

Режиссёры

Сэм Фелл

Сэм Фелл

Sam Fell
Режиссёр
Роберт Стивенхейген

Роберт Стивенхейген

Robert Stevenhagen
Режиссёр

Актёры

Мэттью Бродерик

Мэттью Бродерик

Matthew Broderick
АктёрDespereaux
Дастин Хоффман

Дастин Хоффман

Dustin Hoffman
АктёрRoscuro
Эмма Уотсон

Эмма Уотсон

Emma Watson
АктрисаPrincess Pea
Трейси Ульман

Трейси Ульман

Tracey Ullman
АктрисаMiggery Sow
Кевин Клайн

Кевин Клайн

Kevin Kline
АктёрAndre
Уильям Х. Мэйси

Уильям Х. Мэйси

William H. Macy
АктёрLester
Стэнли Туччи

Стэнли Туччи

Stanley Tucci
АктёрBoldo
Киран Хайндс

Киран Хайндс

Ciarán Hinds
АктёрBotticelli
Робби Колтрейн

Робби Колтрейн

Robbie Coltrane
АктёрGregory
Тони Хейл

Тони Хейл

Tony Hale
АктёрFurlough

Сценаристы

Гэри Росс

Гэри Росс

Gary Ross
Сценарист
Кейт ДиКамилло

Кейт ДиКамилло

Kate DiCamillo
Сценарист
Уилл МакРобб

Уилл МакРобб

Will McRobb
Сценарист
Крис Вискарди

Крис Вискарди

Chris Viscardi
Сценарист

Продюсеры

Робин Бисселл

Робин Бисселл

Robin Bissell
Продюсер
Селия Бойделл

Селия Бойделл

Celia Boydell
Продюсер

Актёры дубляжа

Евгения Белобородова

Евгения Белобородова

Актриса дубляжа
Александр Новиков

Александр Новиков

Актёр дубляжа
Александр Гаврилин

Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Владимир Еремин

Владимир Еремин

Актёр дубляжа
Александр Леньков

Александр Леньков

Актёр дубляжа

Монтажёры

Марк Соломон

Марк Соломон

Mark Solomon
Монтажёр

Композиторы

Уильям Росс

Уильям Росс

William Ross
Композитор