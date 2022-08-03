Приключения Десперо (фильм, 2008) смотреть онлайн

Это история о трeх существах, менее всего подходящих на роли героев — Мыши, предпочитающей читать книги, вместо того, чтобы есть их Крысы, плетущей интриги ради того, чтобы навсегда покинуть сырую темницу и лопоухой девочки — чьи судьбы переплетаются с неисповедимыми путями Принцессы.

