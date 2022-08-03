Приключения Десперо (фильм, 2008) смотреть онлайн
7.72008, The Tale of Despereaux
Мультфильм89 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Это история о трeх существах, менее всего подходящих на роли героев — Мыши, предпочитающей читать книги, вместо того, чтобы есть их Крысы, плетущей интриги ради того, чтобы навсегда покинуть сырую темницу и лопоухой девочки — чьи судьбы переплетаются с неисповедимыми путями Принцессы.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.1 IMDb
- СФРежиссёр
Сэм
Фелл
- РСРежиссёр
Роберт
Стивенхейген
- Актёр
Мэттью
Бродерик
- Актёр
Дастин
Хоффман
- ЭУАктриса
Эмма
Уотсон
- ТУАктриса
Трейси
Ульман
- ККАктёр
Кевин
Клайн
- Актёр
Уильям
Х. Мэйси
- Актёр
Стэнли
Туччи
- Актёр
Киран
Хайндс
- Актёр
Робби
Колтрейн
- Актёр
Тони
Хейл
- Сценарист
Гэри
Росс
- КДСценарист
Кейт
ДиКамилло
- УМСценарист
Уилл
МакРобб
- КВСценарист
Крис
Вискарди
- Продюсер
Робин
Бисселл
- СБПродюсер
Селия
Бойделл
- ЕБАктриса дубляжа
Евгения
Белобородова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- Актёр дубляжа
Александр
Леньков
- МСМонтажёр
Марк
Соломон
- УРКомпозитор
Уильям
Росс