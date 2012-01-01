Президент Линкольн: Охотник на вампиров
Wink
Фильмы
Президент Линкольн: Охотник на вампиров

Президент Линкольн: Охотник на вампиров (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.02012, Abraham Lincoln: Vampire Hunter
Ужасы, Боевики101 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Оригинальный взгляд на биографию Величайшего Президента Америки Авраама Линкольна. Днем он - блестящий политик, любящий муж и заботливый отец, а по ночам - беспощадный охотник на вампиров. Действие фильма разворачивается на фоне гражданской войны между Севером и Югом.

Президент Линкольн: Охотник на вампиров смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Боевики, Фэнтези

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Президент Линкольн: Охотник на вампиров»

Всё