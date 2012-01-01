Президент Линкольн: Охотник на вампиров (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Оригинальный взгляд на биографию Величайшего Президента Америки Авраама Линкольна. Днем он - блестящий политик, любящий муж и заботливый отец, а по ночам - беспощадный охотник на вампиров. Действие фильма разворачивается на фоне гражданской войны между Севером и Югом.



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