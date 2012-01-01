Президент Линкольн: Охотник на вампиров (фильм, 2012) смотреть онлайн
9.02012, Abraham Lincoln: Vampire Hunter
Ужасы, Боевики101 мин18+
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Сюжет
Оригинальный взгляд на биографию Величайшего Президента Америки Авраама Линкольна. Днем он - блестящий политик, любящий муж и заботливый отец, а по ночам - беспощадный охотник на вампиров. Действие фильма разворачивается на фоне гражданской войны между Севером и Югом.
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Тимур
Бекмамбетов
- Актёр
Бенджамин
Уокер
- Актёр
Доминик
Купер
- Актёр
Энтони
Маки
- Актриса
Мэри
Элизабет Уинстэд
- Актёр
Руфус
Сьюэлл
- Актёр
Мартон
Чокаш
- ДСАктёр
Джимми
Симпсон
- ДМАктёр
Джозеф
Моул
- РМАктриса
Робин
МакЛиви
- ЭУАктриса
Эрин
Уоссон
- СГСценарист
Сет
Грэм-Смит
- Продюсер
Тимур
Бекмамбетов
- Продюсер
Тим
Бёртон
- ДЛПродюсер
Джим
Лемли
- МКПродюсер
Марк
Котон
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- БФХудожник
Бит
Фрутигер
- ВАХудожница
Варвара
Авдюшко
- КПХудожник
Карло
Поджоли
- ШКХудожница
Шерил
Карасик
- УХМонтажёр
Уильям
Хой
- КДОператор
Калеб
Дешанель
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман