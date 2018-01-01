Wink
Детям
Праздник новогодней елки
Актёры и съёмочная группа фильма «Праздник новогодней елки»

Режиссёры

Мстислав Пащенко

Режиссёр
Витольд Бордзиловский

Режиссёр
Петр Носов

Режиссёр
Леонид Амальрик

Режиссёр

Актёры

Татьяна Барышева

Актрисаозвучка
Юрий Хржановский

Актёрозвучка
Леонид Пирогов

Актёрозвучка
Ростислав Плятт

Актёрозвучка
Владимир Володин

Актёрозвучка
Юлия Юльская

Актрисаозвучка
Виктория Иванова

Актрисаозвучка
Анатолий Папанов

Актёрозвучка
Борис Владимиров

Актёрозвучка
Георгий Вицин

Актёрозвучка

Сценаристы

Сергей Михалков

Сценарист
Михаил Вольпин

Сценарист
Владимир Сутеев

Сценарист
Лев Аркадьев

Сценарист

Операторы

Михаил Друян

Оператор
Борис Котов

Оператор
Екатерина Ризо

Оператор
Нина Климова

Оператор

Композиторы

Карэн Хачатурян

Композитор
Михаил Меерович

Композитор
Юрий Никольский

Композитор
Никита Богословский

Композитор