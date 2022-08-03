Праздник новогодней елки
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Праздник новогодней елки

Праздник новогодней елки (фильм, 1991) смотреть онлайн

1991, Праздник новогодней елки
Мультфильм, Для самых маленьких59 мин18+

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О фильме

Первая сказка «Когда зажигаются елки» рассказывает о том, как злые волки пытались помешать Деду Морозу и Снегурочке добраться в город к детям. Второй сюжет «Дед Мороз и Серый волк» является сиквелом мультика «Мешок яблок».

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

8.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Праздник новогодней елки»