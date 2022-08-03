Праздник новогодней елки (фильм, 1991) смотреть онлайн
1991, Праздник новогодней елки
Мультфильм, Для самых маленьких59 мин18+
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О фильме
Первая сказка «Когда зажигаются елки» рассказывает о том, как злые волки пытались помешать Деду Морозу и Снегурочке добраться в город к детям. Второй сюжет «Дед Мороз и Серый волк» является сиквелом мультика «Мешок яблок».
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких
Время59 мин / 00:59
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
- МПРежиссёр
Мстислав
Пащенко
- ВБРежиссёр
Витольд
Бордзиловский
- ПНРежиссёр
Петр
Носов
- ЛАРежиссёр
Леонид
Амальрик
- ТБАктриса
Татьяна
Барышева
- ЮХАктёр
Юрий
Хржановский
- ЛПАктёр
Леонид
Пирогов
- РПАктёр
Ростислав
Плятт
- ВВАктёр
Владимир
Володин
- ЮЮАктриса
Юлия
Юльская
- ВИАктриса
Виктория
Иванова
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- БВАктёр
Борис
Владимиров
- Актёр
Георгий
Вицин
- СМСценарист
Сергей
Михалков
- МВСценарист
Михаил
Вольпин
- ВССценарист
Владимир
Сутеев
- ЛАСценарист
Лев
Аркадьев
- МДОператор
Михаил
Друян
- БКОператор
Борис
Котов
- ЕРОператор
Екатерина
Ризо
- НКОператор
Нина
Климова
- КХКомпозитор
Карэн
Хачатурян
- ММКомпозитор
Михаил
Меерович
- ЮНКомпозитор
Юрий
Никольский
- НБКомпозитор
Никита
Богословский