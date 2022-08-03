Первая сказка «Когда зажигаются елки» рассказывает о том, как злые волки пытались помешать Деду Морозу и Снегурочке добраться в город к детям. Второй сюжет «Дед Мороз и Серый волк» является сиквелом мультика «Мешок яблок».

