Правдивая ложь (фильм, 1994) смотреть онлайн
1994, True Lies
Боевики135 мин18+
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Сюжет
Для своей семьи Гарри Таскер — любящий муж и отец, человек скромный и рассеянный, обыкновенный продавец компьютеров, не вылезающий с работы ни днем, ни ночью. Но лишь немногие знают, что на самом деле Гарри — специальный агент тайной правительственной службы, специализирующийся на особо опас�ных заданиях, владеющий кучей языков, всеми видами оружия и всеми возможными способами «отправки» злодеев на тот свет. Агент Таскер и дальше продолжал бы вести двойную жизнь, если бы зловещие арабские террористы не похитили Гарри, а вместе с ним и его ничего не подозревающую жену Хэлен...
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Кэмерон
- Актёр
Арнольд
Шварценеггер
- ДЛАктриса
Джейми
Ли Кёртис
- Актёр
Том
Арнольд
- АМАктёр
Арт
Малик
- Актёр
Билл
Пэкстон
- ТКАктриса
Тиа
Каррере
- Актриса
Элиза
Душку
- Актёр
Грант
Хеслов
- ЧХАктёр
Чарлтон
Хестон
- ММАктёр
Маршалл
Манеш
- Сценарист
Джеймс
Кэмерон
- КЗСценарист
Клод
Зиди
- СМСценарист
Симон
Микаэль
- ДКСценарист
Дидье
Каминка
- СОПродюсер
Стефани
Остин
- Продюсер
Джеймс
Кэмерон
- ЛКПродюсер
Лоуренс
Касанофф
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Марина
Левтова
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- Актёр дубляжа
Андрей
Мартынов
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- РВХудожник
Роберт
В. Лейнг
- МСХудожница
Марлен
Стюарт
- СКХудожница
Синди
Карр
- КБМонтажёр
Конрад
Бафф IV
- МГМонтажёр
Марк
Голдблатт
- РАМонтажёр
Ричард
А. Харрис
- Монтажёр
Джеймс
Кэмерон
- РКОператор
Рассел
Карпентер
- БФКомпозитор
Брэд
Фидель