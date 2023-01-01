Правдивая ложь (фильм, 1994) смотреть онлайн

Сюжет

Для своей семьи Гарри Таскер — любящий муж и отец, человек скромный и рассеянный, обыкновенный продавец компьютеров, не вылезающий с работы ни днем, ни ночью. Но лишь немногие знают, что на самом деле Гарри — специальный агент тайной правительственной службы, специализирующийся на особо опас�ных заданиях, владеющий кучей языков, всеми видами оружия и всеми возможными способами «отправки» злодеев на тот свет. Агент Таскер и дальше продолжал бы вести двойную жизнь, если бы зловещие арабские террористы не похитили Гарри, а вместе с ним и его ничего не подозревающую жену Хэлен...



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