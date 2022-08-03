Пожизненно (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, Life
Драма, Криминал104 мин18+
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О фильме
Нью-Йорк, 1932 год. В подпольном баре для не желающих соблюдать сухой закон знакомятся мелкий воришка Рэй Гибсон и незадачливый сотрудник банка Клод Бэнкс. Чтобы загладить вину перед местным мафиози, герои соглашаются перевезти крупную партию спиртного из Миссипи и угождают прямиком в тюрьму.
Рейтинг
9.1 КиноПоиск
8.6 IMDb
- Режиссёр
Фрэнк
Дарабонт
- Актёр
Том
Хэнкс
- Актёр
Дэвид
Морс
- Актриса
Бонни
Хант
- Актёр
Майкл
Кларк Дункан
- Актёр
Джеймс
Кромуэлл
- Актёр
Майкл
Джитер
- ГГАктёр
Грэм
Грин
- ДХАктёр
Даг
Хатчисон
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- Актёр
Барри
Пеппер
- Сценарист
Фрэнк
Дарабонт
- Сценарист
Стивен
Кинг
- Продюсер
Фрэнк
Дарабонт
- ДВПродюсер
Дэвид
Валдес
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ВГАктёр дубляжа
Валентин
Голубенко
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- ТМХудожник
Теренс
Марш
- КВХудожница
Керин
Вагнер
- РФМонтажёр
Ричард
Фрэнсис-Брюс
- ДТОператор
Дэвид
Тэттерсолл
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман