Повар на колесах
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Повар на колесах

Повар на колесах (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.22013, Chef
Комедии, Драмы109 мин18+

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Сюжет

Сюжет фильма разворачивается вокруг шеф-повара Карла Каспера, потерявшего работу в известном ресторане Лос-Анджелеса. Карл решает организовать сеть закусочных на колесах, чтобы отыскать потерянное кулинарное вдохновение и наладить отношения с семьей.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Семейные, Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Повар на колесах»

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