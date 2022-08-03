Последний богатырь

Фокусник из Москвы случайно попадает в сказку и становится богатырем. Звезды ситкома «Гранд» Екатерина Вилкова, Виктор Хориняк и Мила Сивацкая в комедийном фэнтези от режиссера «О чем говорят мужчины» и студии Disney.



Москвич Иван Найденов востребован среди фанатов телешоу «Битва Магов» и регулярно проводит частные консультации для доверчивых богачей в образе белого мага Светозара. Фокусы не всегда проходят гладко, и однажды, спасаясь бегством от разгневанного мужа бывшей клиентки, Иван переносится из Москвы в фантастический мир русских народных сказок. В волшебной стране Белогорье гость узнает, что его предназначение — спасти сказочный мир от надвигающегося зла. Звучит как нелепая ошибка, однако темные силы не дремлют…



Чем обернутся для обычного фокусника-авантюриста приключения в мире Бабы-яги, Кощея Бессмертного и Василисы Премудрой?


