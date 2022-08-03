Последний богатырь
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фокусник из Москвы случайно попадает в сказку и становится богатырем. Звезды ситкома «Гранд» Екатерина Вилкова, Виктор Хориняк и Мила Сивацкая в комедийном фэнтези от режиссера «О чем говорят мужчины» и студии Disney.
Москвич Иван Найденов востребован среди фанатов телешоу «Битва Магов» и регулярно проводит частные консультации для доверчивых богачей в образе белого мага Светозара. Фокусы не всегда проходят гладко, и однажды, спасаясь бегством от разгневанного мужа бывшей клиентки, Иван переносится из Москвы в фантастический мир русских народных сказок. В волшебной стране Белогорье гость узнает, что его предназначение — спасти сказочный мир от надвигающегося зла. Звучит как нелепая ошибка, однако темные силы не дремлют…
Чем обернутся для обычного фокусника-авантюриста приключения в мире Бабы-яги, Кощея Бессмертного и Василисы Премудрой? Узнаете, если будете смотреть фильм «Последний богатырь» в хорошем качестве и без рекламы на нашем видеосервисе!
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Кино для детей
КачествоSD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Дьяченко
- Актёр
Виктор
Хориняк
- Актриса
Мила
Сивацкая
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актёр
Константин
Лавроненко
- ЕДАктёр
Евгений
Дятлов
- АСАктёр
Александр
Семчев
- Актёр
Сергей
Бурунов
- МКАктриса
Марина
Калецкая
- Сценарист
Виталий
Шляппо
- ВКСценарист
Василий
Куценко
- Сценарист
Димитрий
Ян
- Сценарист
Павел
Данилов
- МЖПродюсер
Марина
Жигалова
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- МАХудожница
Марина
Ананьева
- ИЛХудожница
Ирина
Лунина
- ТПМонтажёр
Тим
Павелко
- ААМонтажёр
Антон
Анисимов
- ААМонтажёр
Александр
Амиров
- СТОператор
Сергей
Трофимов
- ДККомпозитор
Джордж
Каллис